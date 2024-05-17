У новоросійську в рф дрони вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали - росЗМІ
Київ • УНН
У новоросійську, росія, БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази, 2 термінали.
У новоросійську в рф БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази і 2 термінали, з посиланням на джерела повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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"Унаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали "новоросійський мазутний термінал" і термінал "імпортхарчопром" - в останньому безпілотники влучили по двох резервуарах із паливом", - ідеться в повідомленні.
Крім того, за даними ASTRA, "унаслідок атаки було завдано удару по нафтобазі "газпрому" в селищі Кирилівка та нафтобазі "грушева балка" "транснафти". Постраждалих немає".
Уночі жителі повідомляли, що почули в місті понад 35 вибухів.
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Моменти атаки потрапили на відео. Губернатор офіційно заявив про "безуспішну" спробу атаки і про збиття 10 БПЛА. Росвійськкори підтвердили "прильоти". Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Заступник мера заборонив жителям рано вранці виходити з дому, також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт. Пізніше в міноборони рф заявили, що за ніч над регіоном нібито збили 44 БПЛА. Крім цього, атакований був Туапсе, там після атаки загорілася нафтобаза.
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