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У новоросійську в рф дрони вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали - росЗМІ

У новоросійську в рф дрони вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали - росЗМІ

Київ • УНН

 • 20687 перегляди

У новоросійську, росія, БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази, 2 термінали.

У новоросійську в рф БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази і 2 термінали, з посиланням на джерела повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

"Унаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали "новоросійський мазутний термінал" і термінал "імпортхарчопром" - в останньому безпілотники влучили по двох резервуарах із паливом", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними ASTRA, "унаслідок атаки було завдано удару по нафтобазі "газпрому" в селищі Кирилівка та нафтобазі "грушева балка" "транснафти". Постраждалих немає".

Уночі жителі повідомляли, що почули в місті понад 35 вибухів.

краснодарський край: Атака БпЛА спричинила вибухи в порту та на нафтобазі в рф17.05.2024, 05:23 • 23512 переглядiв

Моменти атаки потрапили на відео. Губернатор офіційно заявив про "безуспішну" спробу атаки і про збиття 10 БПЛА. Росвійськкори підтвердили "прильоти". Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Заступник мера заборонив жителям рано вранці виходити з дому, також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт. Пізніше в міноборони рф заявили, що за ніч над регіоном нібито збили 44 БПЛА. Крім цього, атакований був Туапсе, там після атаки загорілася нафтобаза.

На російському нафтопереробному заводі в туапсе спалахнула пожежа після атаки безпілотників17.05.2024, 06:21 • 25240 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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