В новом исследовании анализ ДНК показал, что у Гитлера было сексуальное расстройство

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Новое исследование ДНК Гитлера показало, что диктатор мог страдать синдромом Каллмана, связанным с гормональными нарушениями и половой недостаточностью. Это может объяснить его преданность политике и отсутствие личной жизни.

В новом исследовании анализ ДНК показал, что у Гитлера было сексуальное расстройство

Новый анализ ДНК Адольфа Гитлера указывает, что диктатор мог страдать сексуальным расстройством, связанным с гормональными нарушениями, сообщает Channel 4 в документальном фильме "ДНК Гитлера: План диктатора". Исследователи обнаружили у Гитлера синдром Каллмана, который мог влиять на выработку тестостерона и вызывать половую недостаточность. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Это помогло бы объяснить крайне необычную и почти полную преданность Гитлера политике в своей жизни, исключая любую личную жизнь. Никто никогда не мог объяснить, почему Гитлеру было так некомфортно рядом с женщинами на протяжении всей своей жизни, или почему он, вероятно, никогда не вступал в близкие отношения с женщинами. Но теперь, когда мы знаем, что у него был синдром Каллмана, это может быть ответом, который мы искали

– объясняет доктор Алекс Кей.

Гитлер женился на Еве Браун лишь за день до их совместного самоубийства, детей у них не было, и никаких достоверных доказательств потомков не существует.

В Нидерландах тихо убрали мемориалы в честь афроамериканских солдат Второй мировой войны10.11.25, 21:22 • 9844 просмотра

В то же время психолог профессор сэр Саймон Барон-Коэн предостерегает: "Поведение никогда не является на 100% генетическим… Рискует стигматизацией людей, живущих с теми же диагнозами, что и в генетическом профиле Гитлера".

Профессор Тури Кинг добавляет: "ДНК – это всегда лишь часть загадки о том, кем является кто-то… Вы не можете увидеть зло в геноме". Документальный фильм также опровергает миф о еврейском происхождении Гитлера и выявляет признаки аутизма, шизофрении и биполярного расстройства.

Если бы он посмотрел на собственные генетические результаты, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры 

– заявил профессор Кинг.

Израильские ученые идентифицировали 5 миллионов жертв Холокоста благодаря ИИ05.11.25, 00:43 • 4332 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира