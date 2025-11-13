У новому дослідженні аналіз ДНК показав що у Гітлера був сексуальний розлад

Новий аналіз ДНК Адольфа Гітлера вказує, що диктатор міг страждати на сексуальний розлад, пов’язаний із гормональними порушеннями, повідомляє Channel 4 у документальному фільмі "ДНК Гітлера: План диктатора". Дослідники виявили у Гітлера синдром Каллмана, який міг впливати на вироблення тестостерону та спричиняти статеву недостатність. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Це допомогло б пояснити вкрай незвичайну та майже повну відданість Гітлера політиці у своєму житті, виключаючи будь-яке особисте життя. Ніхто ніколи не міг пояснити, чому Гітлеру було так некомфортно поруч із жінками протягом усього свого життя, або чому він, ймовірно, ніколи не вступав у близькі стосунки з жінками. Але тепер, коли ми знаємо, що у нього був синдром Каллмана, це може бути відповіддю, яку ми шукали