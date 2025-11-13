У новому дослідженні аналіз ДНК показав що у Гітлера був сексуальний розлад
Київ • УНН
Нове дослідження стосовно ДНК Гітлера показав, що диктатор міг страждати на синдром Каллмана, пов'язаний із гормональними порушеннями та статевою недостатністю. Це може пояснити його відданість політиці та відсутність особистого життя.
Новий аналіз ДНК Адольфа Гітлера вказує, що диктатор міг страждати на сексуальний розлад, пов’язаний із гормональними порушеннями, повідомляє Channel 4 у документальному фільмі "ДНК Гітлера: План диктатора". Дослідники виявили у Гітлера синдром Каллмана, який міг впливати на вироблення тестостерону та спричиняти статеву недостатність. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Це допомогло б пояснити вкрай незвичайну та майже повну відданість Гітлера політиці у своєму житті, виключаючи будь-яке особисте життя. Ніхто ніколи не міг пояснити, чому Гітлеру було так некомфортно поруч із жінками протягом усього свого життя, або чому він, ймовірно, ніколи не вступав у близькі стосунки з жінками. Але тепер, коли ми знаємо, що у нього був синдром Каллмана, це може бути відповіддю, яку ми шукали
Гітлер одружився з Євою Браун лише за день до їхнього спільного самогубства, дітей у них не було, і жодних достовірних доказів нащадків не існує.
Водночас психолог професор сер Саймон Барон-Коен застерігає: "Поведінка ніколи не є на 100% генетичною… Ризикує стигматизацією людей, які живуть з тими ж діагнозами, що й у генетичному профілі Гітлера".
Професор Турі Кінг додає: "ДНК – це завжди лише частина загадки про те, ким є хтось… Ви не можете побачити зло в геномі". Документальний фільм також спростовує міф про єврейське походження Гітлера та виявляє ознаки аутизму, шизофренії та біполярного розладу.
Якби він подивився на власні генетичні результати, він би майже напевно відправив себе до газових камер
