В Норвегии врачу суд дал 21 год тюрьмы за изнасилование десятков пациенток - ВВС

Суд в Норвегии приговорил бывшего семейного врача к 21 году лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие над как минимум 70 женщинами, что стало шокирующим преступлением для этой скандинавской страны. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Бывшего семейного врача и гинеколога, главного врача муниципалитета Фроста Арне Би (Arne Bye) осудили по 70 обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии. Его также осудили по 82 обвинениям в злоупотреблении служебным положением врача.

Как выяснила полиция, преступник в белом халате насиловал пациенток и тайно записывал "осмотры" женщин на видео для своей частной видеотеки в течение 20 лет. Во время врачебной практики он "вставлял ненужные предметы женщинам и причинял им столько боли, что одна жертва думала, что умрет прямо на кресле".

Осужденный работал врачом в маленьком городке Фроста – крошечной общине с населением менее 3000 жителей, вблизи Тронгейма на западном побережье Норвегии.

Арне Би также запретили заниматься медицинской практикой и обязали выплатить компенсацию.

Суд рассмотрел длинный обвинительный акт, содержавший обвинения, охватывающие почти два десятилетия в отношении 94 женщин. Би признал себя виновным в некоторых преступлениях, а также был оправдан по ряду обвинений.

Обращаясь в суд в Тронгейме в пятницу, судья Эспен Хауг заявил, что дело является "очень серьезным", а действия бывшего врача Би назвал "абсолютно неприемлемыми".

Действия подсудимого происходили в месте и обстановке, где люди должны чувствовать себя безопасно. Его действия подорвали доверие общественности к системе здравоохранения, а также к врачам в целом - сказал судья Хауг.

55-летний подсудимый выслушал свой приговор стоя, выглядя спокойным и невозмутимым.

Органы здравоохранения Норвегии впервые сообщили полиции об обеспокоенности по поводу Бая в августе 2022 года, а через год ему было предъявлено обвинение.

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