В Норвегии врачу суд дал 21 год тюрьмы за изнасилование десятков пациенток - ВВС
Киев • УНН
Бывшего врача Арне Би в Норвегии осудили за изнасилование и сексуальное насилие над не менее 70 женщинами. Он тайно записывал "осмотры" пациенток в течение 20 лет.
Суд в Норвегии приговорил бывшего семейного врача к 21 году лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие над как минимум 70 женщинами, что стало шокирующим преступлением для этой скандинавской страны. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Бывшего семейного врача и гинеколога, главного врача муниципалитета Фроста Арне Би (Arne Bye) осудили по 70 обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии. Его также осудили по 82 обвинениям в злоупотреблении служебным положением врача.
Как выяснила полиция, преступник в белом халате насиловал пациенток и тайно записывал "осмотры" женщин на видео для своей частной видеотеки в течение 20 лет. Во время врачебной практики он "вставлял ненужные предметы женщинам и причинял им столько боли, что одна жертва думала, что умрет прямо на кресле".
Осужденный работал врачом в маленьком городке Фроста – крошечной общине с населением менее 3000 жителей, вблизи Тронгейма на западном побережье Норвегии.
Арне Би также запретили заниматься медицинской практикой и обязали выплатить компенсацию.
Суд рассмотрел длинный обвинительный акт, содержавший обвинения, охватывающие почти два десятилетия в отношении 94 женщин. Би признал себя виновным в некоторых преступлениях, а также был оправдан по ряду обвинений.
Обращаясь в суд в Тронгейме в пятницу, судья Эспен Хауг заявил, что дело является "очень серьезным", а действия бывшего врача Би назвал "абсолютно неприемлемыми".
Действия подсудимого происходили в месте и обстановке, где люди должны чувствовать себя безопасно. Его действия подорвали доверие общественности к системе здравоохранения, а также к врачам в целом
55-летний подсудимый выслушал свой приговор стоя, выглядя спокойным и невозмутимым.
Органы здравоохранения Норвегии впервые сообщили полиции об обеспокоенности по поводу Бая в августе 2022 года, а через год ему было предъявлено обвинение.
Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей05.02.25, 04:23 • 102828 просмотров