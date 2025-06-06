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У Норвегії лікарю суд дав 21 рік в'язниці за зґвалтування десятків пацієнток - ВВС

Київ • УНН

 • 1944 перегляди

Колишнього лікаря Арне Бі у Норвегії засудили за зґвалтування та сексуальне насильство над щонайменше 70 жінками. Він таємно записував "огляди" пацієнток протягом 20 років.

У Норвегії лікарю суд дав 21 рік в'язниці за зґвалтування десятків пацієнток - ВВС

Суд у Норвегії засудив колишнього сімейного лікаря до 21 року позбавлення волі за зґвалтування та сексуальне насильство над щонайменше 70 жінками, що стало шокуючим злочином для цієї скандинавської країни. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Колишнього сімейного лікаря та гінеколога, головного лікаря муніципалітету Фроста Арне Бі (Arne Bye) засудили за 70 звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Його також засудили за 82 звинуваченнями у зловживанні службовим становищем лікаря.

Як з'ясувала поліція, злочинець у білому халаті ґвалтував пацієнток і таємно записував "огляди" жінок на відео для своєї приватної відеотеки протягом 20 років. Під час лікарської практики він "вставляв непотрібні предмети жінкам і завдавав їм стільки болю, що одна жертва думала, що помре прямо на кріслі".

Засуджений працював лікарем у маленькому містечку Фроста – крихітній громаді з населенням менше 3000 жителів, поблизу Тронгейма на західному узбережжі Норвегії.

Арне Бі також заборонили займатися медичною практикою та зобов'язали виплатити компенсацію.

Суд розглянув довгий обвинувальний акт, який містив звинувачення, що охоплюють майже два десятиліття стосовно 94 жінок. Бі визнав себе винним у деяких злочинах, а також був виправданий за низкою звинувачень.

Звертаючись до суду в Тронгеймі в п'ятницю, суддя Еспен Хауг заявив, що справа є "дуже серйозною", а дії колишнього лікаря Бі назвав "абсолютно неприйнятними".

Дії підсудного відбувалися в місці та обстановці, де люди повинні почуватися безпечно. Його дії підірвали довіру громадськості до системи охорони здоров’я, а також до лікарів загалом

- сказав суддя Хауг.

55-річний підсудний вислухав свій вирок стоячи, виглядаючи спокійним та незворушним.

Органи охорони здоров'я Норвегії вперше повідомили поліцію про занепокоєння щодо Бая у серпні 2022 року, а через рік йому було висунуто звинувачення.

У Франції судитимуть хірурга, підозрюваного у зґвалтуванні сотень дітей05.02.25, 04:23 • 102830 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
Норвегія
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