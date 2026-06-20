В Норвегии правительство ограничило использование ИИ в начальных школах

Правительство Норвегии решило ограничить использование искусственного интеллекта в школах. С осени ученикам 1-7 классов не будут предоставлять доступ к ИИ для выполнения учебных заданий, сообщается на сайте правительства страны, пишет УНН.

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Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что главной задачей школы остается обучение детей чтению, письму и математике. По его словам, исследования свидетельствуют о рисках для учебного процесса из-за некритического использования генеративного искусственного интеллекта.

Согласно новым рекомендациям, ученики 8-10 классов смогут использовать ИИ постепенно и под контролем учителей, которые предварительно пройдут соответствующую подготовку. В старшей школе использование таких технологий станет частью обучения для подготовки к дальнейшему образованию и работе.

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Министр образования Кари Несса Нордтун подчеркнула, что младшие школьники еще не обладают достаточными знаниями и навыками критического мышления для эффективного использования искусственного интеллекта.

В то же время для учеников, которые нуждаются в специальных цифровых инструментах в обучении, предусмотрят исключения. Правительство также поручило образовательному директорату разработать новые рекомендации и усилить подготовку учителей к работе с технологиями ИИ.

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