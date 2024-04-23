В Норвегии могут продлить временную защиту для украинцев: что известно

Министерство юстиции Норвегии подало в парламент страны предложение о внесении изменений в закон об иммиграции, чтобы увеличить срок действия временной коллективной защиты для беженцев из Украины с трех до пяти лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

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Отмечается, что продление коллективной защиты до пяти лет даст правительству и парламенту Норвегии больше времени и альтернативных вариантов действий для решения ситуации с украинскими беженцами.

"Ситуация в Украине остается нерешенной, и возможность продлить разрешение еще на два года даст нам гибкость, чтобы в любой момент выбрать лучшее решение", - заявила министр юстиции страны Эмилия Энгер Мель.

Разрешения по схеме временной коллективной защиты выдаются на один год и сейчас могут быть продлены на срок до трех лет. В марте 2025 года первые украинцы, прибывшие в Норвегию, будут иметь временную коллективную защиту в течение трех лет - то есть максимальное количество лет, предусмотренное действующим законодательством.

При принятии будущих решений, как сообщается, будут учитываться процессы в других европейских странах.

В заявлении норвежского правительства говорится, что даже если возможность предоставления временной коллективной защиты будет продлена, все равно может оказаться целесообразным прекратить действие этой схемы и перейти на обычные разрешения до окончания пятилетнего периода.

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