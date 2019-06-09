В Нигерии пассажирский автобус попал в ДТП и загорелся, 18 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в субботу в штате Ондо на юге страны. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
По его данным, пассажирский автобус, двигавшийся по трассе по направлению к столице Абудже, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, который ехал по встречной полосе, после чего перевернулся и загорелся.
В результате пожара все находившиеся в автобусе пассажиры погибли.
Полиция начала расследование по факту аварии, причины которой пока не известны.
Напомним, в Дубае пассажирский автобус попал в ДТП, 17 погибших. Позже в МИД Украины сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом в Дубае украинцы не пострадали.