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В Нігерії пасажирський автобус потрапив у ДТП та загорівся, 18 загиблих

В Нігерії пасажирський автобус потрапив у ДТП та загорівся, 18 загиблих

Київ • УНН

 • 5984 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Не менш 18 людей загинули в результаті ДТП в суботу в штаті Ондо на півдні країни. Про це повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.

За його даними, пасажирський автобус, що рухався по трасі у напрямку до столиці Абуджі, скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем, що їхав по зустрічній смузі, після чого перекинувся і загорівся.

В результаті пожежі всі, хто знаходився в автобусі пасажири загинули.

Поліція почала розслідування за фактом аварії, причини якої поки не відомі.

Нагадаємо, в Дубаї пасажирський автобус потрапив у ДТП, 17 загиблих. Пізніше у МЗС України повідомили, що у ДТП з туристичним автобусом в Дубаї українці не постраждали.

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