В Нігерії пасажирський автобус потрапив у ДТП та загорівся, 18 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Не менш 18 людей загинули в результаті ДТП в суботу в штаті Ондо на півдні країни. Про це повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
За його даними, пасажирський автобус, що рухався по трасі у напрямку до столиці Абуджі, скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем, що їхав по зустрічній смузі, після чого перекинувся і загорівся.
В результаті пожежі всі, хто знаходився в автобусі пасажири загинули.
Поліція почала розслідування за фактом аварії, причини якої поки не відомі.
Нагадаємо, в Дубаї пасажирський автобус потрапив у ДТП, 17 загиблих. Пізніше у МЗС України повідомили, що у ДТП з туристичним автобусом в Дубаї українці не постраждали.