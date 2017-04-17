В ночном клубе Колумбии произошел взрыв, пострадали 30 человек

Сообщается, что событие произошло в населенном пункте Эль-президент в юго-западной провинции Валье-дель-Каука - одном из главных регионов по производству сахара в Колумбии.

По предварительной информации, один человек погиб.

В числе пострадавших фермеры и работники, которые занимаются уборкой сахарного тростника.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в ночном клубе в Огайо (США) девять человек получили ранения.