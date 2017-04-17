В нічному клубі Колумбії стався вибух, постраждали 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Колумбії в результаті вибуху, імовірно, гранати в нічному клубі постраждали, принаймні, 30 чоловік, передає УНН з посиланням на Colombia Reports.
Повідомляється, що подія відбулася в населеному пункті Ель-Президент в південно-західній провінції Вальє-дель-Каука — одному з головних регіонів по виробництву цукру в Колумбії.
За попередньою інформацією, одна людина загинула.
У числі постраждалих фермери і працівники, які займаються прибиранням цукрового очерету.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в нічному клубі в Огайо (США) дев’ятеро людей отримали поранення.