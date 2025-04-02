В нескольких российских областях ПВО сбивало более 90 беспилотников, утверждает минобороны рф
Киев • УНН
Российские военные заявляют о сбитии 93 дронов над тремя областями: больше всего – над Курской. В Курске сообщают о повреждении многоквартирного дома.
87 БПЛА по данным мо рф было сбито над курской областью, также 4 и 2 - над ростовской и белгородской.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В рф перехватили и уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 2 апреля. Об этом говорится в докладе минобороны рф, который распространяют росСМИ.
87 было найдено в небе над курской областью. Кроме того, 4 дрона российские военные нашли над Ростовской областью, и два нейтрализовали - над белгородской.
Высказался также врио губернатора курской области александр хинштейн, который заявил, что в центре курска "был поврежден многоквартирный дом", но обошлось без пострадавших.
Напомним
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