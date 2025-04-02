В нескольких российских областях ПВО сбивало более 90 беспилотников, утверждает минобороны рф

87 БПЛА по данным мо рф было сбито над курской областью, также 4 и 2 - над ростовской и белгородской.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В рф перехватили и уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 2 апреля. Об этом говорится в докладе минобороны рф, который распространяют росСМИ.

87 было найдено в небе над курской областью. Кроме того, 4 дрона российские военные нашли над Ростовской областью, и два нейтрализовали - над белгородской.

Высказался также врио губернатора курской области александр хинштейн, который заявил, что в центре курска "был поврежден многоквартирный дом", но обошлось без пострадавших.

Напомним

В результате обстрела Холодногорского района Харькова повреждена промзона и около 20 домов. Известно о восьми травмированных, среди них младенец и дети.

По Донецкой области нанесено более 3680 обстрелов за сутки: разрушение жилых домов и транспорта в городах, ранение человека