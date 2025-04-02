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У кількох російських областях ППО збивало понад 90 безпілотників, стверджує міноборони рф

Київ • УНН

 • 6212 перегляди

російські військові заявляють про збиття 93 дронів над трьома областями рф: найбільше – над курською. У курську повідомляють про пошкодження багатоквартирного будинку.

У кількох російських областях ППО збивало понад 90 безпілотників, стверджує міноборони рф

87 БПЛА за даними мо рф було збито над курською областю, також 4 і 2 - над ростовською та бєлгородською. 

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У рф перехопили і знищили 93 безпілотних літальних апарати (БПЛА) в ніч на 2 квітня. Про це ідеться у доповіді міноборони рф, яку поширюють росЗМІ.

87 було знайдено в небі над курською областю. Крім того, 4 дрони російські військові знайшли над ростовською областю, і два нейтралізували - над бєлгородською.

Висловився також т.в.о. губернатора курської області олександр хінштейн, який заявив, що у центрі курська "було пошкоджено багатоквартирний будинок", але обійшлося без постраждалих.

  Нагадаємо

Внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова пошкоджено промзону та близько 20 будинків. Відомо про вісьмох травмованих, серед них немовля та діти.

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