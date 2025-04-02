У кількох російських областях ППО збивало понад 90 безпілотників, стверджує міноборони рф
Київ • УНН
російські військові заявляють про збиття 93 дронів над трьома областями рф: найбільше – над курською. У курську повідомляють про пошкодження багатоквартирного будинку.
87 БПЛА за даними мо рф було збито над курською областю, також 4 і 2 - над ростовською та бєлгородською.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У рф перехопили і знищили 93 безпілотних літальних апарати (БПЛА) в ніч на 2 квітня. Про це ідеться у доповіді міноборони рф, яку поширюють росЗМІ.
87 було знайдено в небі над курською областю. Крім того, 4 дрони російські військові знайшли над ростовською областю, і два нейтралізували - над бєлгородською.
Висловився також т.в.о. губернатора курської області олександр хінштейн, який заявив, що у центрі курська "було пошкоджено багатоквартирний будинок", але обійшлося без постраждалих.
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