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В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 36 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими оккупантами во время ночной атаки на Украину.
В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно
россия сообщила о ночной атаке беспилотников на белгородскую и курскую области, перехвате и уничтожении 14 БПЛА.
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая Киев, из-за угрозы ударов баллистических ракет с востока.
рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА
Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.
В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков
Ночью в Николаевской области были сбиты два вражеских беспилотника "Шахед", а 13 марта несколько населенных пунктов, включая Очаков, были обстреляны российской артиллерией, без жертв.
Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия
Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.
В Херсоне россияне попали в припортовую инфраструктуру, по области жертв нет
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, газопровод, портовую инфраструктуру, транспортные объекты и транспортные средства, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Сегодня начинается регистрация на НМТ-2024: что стоит знать
Сегодня, 14 марта, в девять часов утра стартует регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля включительно.
За сутки погибло 970 военных рф
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 970 военнослужащих.
Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак
В Кривом Роге объявлен День траура после того, как в результате российских атак погибли 5 жителей города.