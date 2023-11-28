В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон

На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель

Во время выборов ромского "барона" на Закарпатье между конкурирующими кланами произошла драка, в результате которой погиб 40-летний местный житель. Полиция задержала 34-летнего мужчину в связи со смертельным инцидентом.