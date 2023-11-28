В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.
Во вторник силы противовоздушной обороны сбили вражеский БпЛА над Криворожским районом Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Минус БпЛА. Вражескую "птичку" наши защитники неба сбили над Криворожским районом
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Российские войска утром 28 ноября нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
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В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.
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