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В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:18  •  16524 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.

Во вторник силы противовоздушной обороны сбили вражеский БпЛА над Криворожским районом Днепропетровской области.  Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Минус БпЛА. Вражескую "птичку" наши защитники неба сбили над Криворожским районом

- написал Лысак в Telegram.

Дополнение

Российские войска утром 28 ноября нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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