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В НБУ рассказали, есть ли "план Б" на случай сложной экономической ситуации в Украине

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 21:05  •  9203 просмотра

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Глава Национального банка Украины сообщил, что у них есть "план Б" на случай экономических вызовов после успешного восстановления внутреннего долгового рынка в 2023 году.

Украина имеет "план Б" на случай сложной экономической ситуации. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, в 2023 году Украине удалось восстановить функционирование внутреннего долгового рынка.

"Мы восстановили функционирование внутреннего долгового рынка даже несмотря на войну. И это очень хорошая на самом деле новость, которая, в определенной степени, в совокупности с целым рядом других мер, которые будет принимать и правительство, и Национальный банк дает нам возможность говорить о том, что мы имеем "план Б". Хотя мне очень не нравится формулировка "план Б". Вы знаете, я считаю, что это продолжение того плана системного и комплексного, которого мы придерживались в течение всего года. 2023 год прожили без единой эмиссионной гривни. Бюджетный дефицит финансируется не за счет печати денег, и это была стратегическая цель, которую я, как глава Национального банка, и команда ставили перед собой. И мы нашли полное понимание в экономическом блоке правительства относительно того, насколько это важно - отказаться от эмиссионного финансирования государственного бюджетного дефицита. И мы смогли это сделать в этом году", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время он выразил надежду, что все эти меры помогут пройти 2024 год так же, однако признал - определенные риски все же есть.

Глава НБУ рассказал, к какому курсу стоит готовиться украинцам в 2024 году06 январь 2024, 18:16 • 41507 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
У НБУ розповіли, чи є "план Б" на випадок складної економічної ситуації в Україні
The NBU told whether there is a "plan B" in case of a difficult economic situation in Ukraine
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