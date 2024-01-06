В НБУ рассказали, есть ли "план Б" на случай сложной экономической ситуации в Украине

Украина имеет "план Б" на случай сложной экономической ситуации. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, в 2023 году Украине удалось восстановить функционирование внутреннего долгового рынка.

"Мы восстановили функционирование внутреннего долгового рынка даже несмотря на войну. И это очень хорошая на самом деле новость, которая, в определенной степени, в совокупности с целым рядом других мер, которые будет принимать и правительство, и Национальный банк дает нам возможность говорить о том, что мы имеем "план Б". Хотя мне очень не нравится формулировка "план Б". Вы знаете, я считаю, что это продолжение того плана системного и комплексного, которого мы придерживались в течение всего года. 2023 год прожили без единой эмиссионной гривни. Бюджетный дефицит финансируется не за счет печати денег, и это была стратегическая цель, которую я, как глава Национального банка, и команда ставили перед собой. И мы нашли полное понимание в экономическом блоке правительства относительно того, насколько это важно - отказаться от эмиссионного финансирования государственного бюджетного дефицита. И мы смогли это сделать в этом году", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время он выразил надежду, что все эти меры помогут пройти 2024 год так же, однако признал - определенные риски все же есть.

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