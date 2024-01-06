У НБУ розповіли, чи є "план Б" на випадок складної економічної ситуації в Україні

Україна має "план Б" на випадок складної економічної ситуації. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю "Ми-Україна", передає УНН.

За його словами, у 2023 році Україні вдалося відновити функціонування внутрішнього боргового ринку.

"Ми відновили функціонування внутрішнього боргового ринку навіть попри війну. І це дуже гарна насправді новина, яка, до певної міри, в сукупності з цілою низкою інших заходів, які буде вживати і уряд, і Національний банк дає нам можливість говорити про те, що ми маємо "план Б". Хоча мені дуже не подобається формулювання "план Б". Ви знаєте, я вважаю, що це продовження того плану системного і комплексного, якого ми дотримувалися протягом всього року. 2023 рік прожили без жодної емісійної гривні. Бюджетний дефіцит фінансується не за рахунок друку грошей, і це була стратегічна мета, яку я, як голова Національного банку, і команда ставили перед собою. І ми знайшли повне порозуміння в економічному блоці уряду щодо того, наскільки це важливо - відмовитися від емісійного фінансування державного бюджетного дефіциту. І ми змогли це зробити в цьому році", - наголосив голова НБУ.

Водночас він висловив сподівання, що всі ці заходи допоможуть пройти 2024 рік так само, однак визнав - певні ризики все ж є.

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