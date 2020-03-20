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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105242 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107947 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109880 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108455 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118409 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106187 просмотра

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В НБУ назвали позицию Украины на международных финансовых рынках

В НБУ назвали позицию Украины на международных финансовых рынках

Киев  •  УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На международных финансовых рынках разворачивается кризис, Украина не является исключением в этой ситуации. Об этом заявил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"О ситуации на международных финансовых рынках, мы видим, что происходит определенное развертывания кризиса. Мы видим, что индексы акций ведущих фондовых бирж очень сильно снижаются. Мы видим то, что рынок ценных бумаг, которые не являются государственными, они также находятся под значительным стрессом. Валюты стран, не только развивающихся, а и ведущих стран мира, они девольвируют, ослабляются по отношению к доллару", - сказал Чурий.

По его словам, российский рубль ослаб почти на на 30%, под давлением находится белорусский рубль, польский злотый, турецкая лира.

"Украина не является исключением из этой ситуации, поскольку мы являемся частью финансового мира... Нацбанк активно продает иностранную валюту. У нас есть достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили менее чем 1,5 млрд долларов. В прошлом году НБУ купил с рынка около 8 млрд долларов и на сегодня резервов достаточно для того, чтобы продолжать сглаживать колебания", - подчеркнул Чурий.

Также он отметил, что резервы сегодня находятся на уровне более чем 24 млрд долларов.

"Резервы находятся исключительно в ценных бумагах самого высокого качества. Это в основном ценные бумаги государственных органов власти", - подчеркнул Чурий.

Напомним, Нацбанк вводит систему антикризисных мер на период карантина, которая состоит из пяти направлений - кредиты, депозиты, работа банковских систем, валюта и платежи.

Украинские Национальные Новости

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