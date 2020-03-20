В НБУ назвали позицію України на міжнародних фінансових ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На міжнародних фінансових ринках розгортається криза, Україна не є виключенням у цій ситуації. Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Щодо ситуації на міжнародних фінансових ринках, ми бачимо, що відбувається певне розгортання кризи. Ми бачимо, що індекси акцій провідних фондових бірж дуже сильно знижуються. Ми бачимо те, що ринок цінних паперів, які не є державними, вони також знаходяться під значним стресом. Валюти країн, не тільки тих, що розвиваються, а і провідних країн світу, вони девольвують, послаблюються по відношенню до долара”, - сказав Чурій.
За його словами, російський рубль послабився майже на на 30%, під тиском знаходиться білоруський рубль, польський злотий, турецька ліра.
“Україна не є виключенням з цієї ситуації, оскільки ми є частиною фінансового світу…Нацбанк активно продає іноземну валюту. В нас є достатньо резервів. З початку року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти склали менше ніж 1,5 млрд доларів. Минулого року НБУ купив з ринку близько 8 млрд доларів і на сьогодні резервів достатньо для того, щоб продовжувати згладжувати коливання”, - наголосив Чурій.
Також він зазначив, що резерви сьогодні знаходяться на рівні більше ніж 24 млрд доларів.
“Резерви знаходяться виключно в цінних паперах найвищої якості. Це в основному цінні папери державних органів влади”, - наголосив Чурій.
Нагадаємо, Нацбанк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину, яка складається з п’яти напрямків — кредити, депозити, робота банківських систем, валюта та платежі.