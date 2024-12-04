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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО начали обсуждать различные сценарии завершения войны рф против Украины - Bloomberg

В НАТО начали обсуждать различные сценарии завершения войны рф против Украины - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 1034 просмотра

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Страны НАТО обсуждают различные варианты прекращения войны в Украине, включая создание демилитаризованной зоны под охраной европейских войск. Переговоры происходят на фоне нестабильной ситуации и необходимости быстрого реагирования.

Правительства некоторых стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Так, по словам источников издания, обсуждение включает в себя такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не "провоцируя" при этом российского диктатора владимира путина.

Сообщается, что один из возможных вариантов прекращения огня включает создание демилитаризованной зоны. По словам одного высокопоставленного дипломата НАТО, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, обеспечат ее охрану и патрулирование.

По словам другого высокопоставленного западного дипломата, эти дискуссии происходят на фоне признания того, что ситуация в Украине является нестабильной и переговоры должны начаться в ближайшее время. 

В Bloomberg отмечают, что для европейских союзников эти сценарии являются шансом продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что они могут оставаться влиятельными, если переговоры о прекращении огня в конце концов приобретут конкретную форму.

Генсек НАТО о возможных переговорах с рф: "Должны убедиться, что Украина находится в положении силы"4 дек. 2024, 13:59 • 16808 просмотров

В издании отмечают, что эти обсуждения происходили в то время, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на увеличении поставок оружия в Украину, откладывая пока вопрос об условиях любого прекращения огня.

Мы должны делать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе... Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этой войны раз и навсегда,

- сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что изменение траектории боевых действий в Украине означает необходимость обеспечить ее прочную позицию там, где линия фронта сейчас движется на запад.

В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет4 дек. 2024, 02:51 • 100796 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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