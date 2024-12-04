Генсек НАТО о возможных переговорах с рф: "Должны убедиться, что Украина находится в положении силы"

Перед возможными переговорами по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники, заявил Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Мы должны убедиться, что Украина находится в положении силы, чтобы в этих переговорах Украина могла получить то, что она хочет, и мы можем помешать путину получить то, чего он хотел, когда он начал свое полное наступление на Украину - заявил Рютте.

На вопрос, видит ли он НАТО как переговорщика за столом переговоров по завершению войны Рютте ответил:

"Очевидно, когда мы дойдем до этого момента, а я думаю, мы все молимся о том, чтобы этот момент наступил, чтобы наступил этот момент, когда могли бы начаться мирные переговоры, нам придется обсудить много вещей. Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники. Я не собираюсь сейчас рассуждать, кто будет за столом переговоров, а кто нет, потому что я думаю, что мы должны полностью и целиком сосредоточиться сейчас на том, чтобы Украина заняла эту позицию".

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