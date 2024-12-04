Генсек НАТО о возможных переговорах с рф: "Должны убедиться, что Украина находится в положении силы"
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости усиления позиции Украины перед возможными мирными переговорами. По его словам, Украина будет лидером переговорного процесса, но участие примут и другие стороны.
Перед возможными переговорами по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники, заявил Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.
Мы должны убедиться, что Украина находится в положении силы, чтобы в этих переговорах Украина могла получить то, что она хочет, и мы можем помешать путину получить то, чего он хотел, когда он начал свое полное наступление на Украину
На вопрос, видит ли он НАТО как переговорщика за столом переговоров по завершению войны Рютте ответил:
"Очевидно, когда мы дойдем до этого момента, а я думаю, мы все молимся о том, чтобы этот момент наступил, чтобы наступил этот момент, когда могли бы начаться мирные переговоры, нам придется обсудить много вещей. Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники. Я не собираюсь сейчас рассуждать, кто будет за столом переговоров, а кто нет, потому что я думаю, что мы должны полностью и целиком сосредоточиться сейчас на том, чтобы Украина заняла эту позицию".
В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет4 дек. 2024, 02:51 • 100719 просмотров