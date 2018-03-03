В палатках под Радой нашли 10 предметов, похожих на гранаты

"При осмотре уже найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки для нападения на полицейских, ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы. Сейчас задержаны, а также приглашены для дачи объяснений 101 человек. Среди пострадавших четверо правоохранители и несколько "мирных протестующих". Им оказана необходимая помощь", - написал З.Шкиряк.

Он добавил, что в целом, от "начала так называемого "протеста" с 17 октября были травмированы и ранены около 50 правоохранителей".

"Неоднократно изымалась незарегистрированная огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые пакеты, коктейли Молотова, боевые гранаты", - резюмировал З.Шкиряк.

Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались схватки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.



Позже, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала 50 человек, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов.