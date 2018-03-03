В наметах під Радою знайшли понад 10 предметів, схожих на гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час проведення слідчих дій у наметовому містечку біля парламенту правоохоронці знайшли понад 10 предметів схожих на бойові гранати Ф-1 та РГД-5. Про це в мережі Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Під час огляду вже знайдено понад 10 предметів схожих на бойові гранати Ф-1 та РГД-5, пляшки з запалювальною сумішшю, металеві палки для нападу на поліцейських, ножі. Будуть проведені відповідні експертизи. Наразі, затримано, а також запрошено для дачі пояснень 101 особу. Серед постраждалих четверо правоохоронці та кілька „мирних протестувальників“. Їм надано необхідну допомогу”, — написав З.Шкіряк.
Він додав, що загалом, від “початку так званого „протесту“ з 17 жовтня було травмовано і поранено близько 50 правоохоронців”.
“Неодноразово вилучалася незареєстрована вогнепальна і холодна зброя, вибухові пакети, коктейлі Молотова, бойові гранати”, — резюмував З.Шкіряк.
Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Пізніше, начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що підчас проведення слідчих дії в наметовому містечку біля Верховної Ради України, поліція затримала 50 осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів.