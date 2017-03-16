В НАБУ сообщили подробности обысков в Запорожской ОГА

"В ответ на запросы СМИ сообщаем следующее: 16 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн.

Сейчас обыски продолжаются.

Напомним, в Запорожскую ОГА, расположенную по адресу просп. Соборный, 164 16 марта пришли вооруженные люди в балаклавах.