В НАБУ повідомили подробиці обшуків у Запорізькій ОДА
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. НАБУ підтвердило факт обшуків у Запорізькій ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо таке: 16 березня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять п’ять обшуків у Запорізькій області”, — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державних підприємств на суму близько 115 млн грн.
Наразі обшуки тривають.
Нагадаємо, до Запорізької ОДА, що розташована за адресою просп. Соборний, 164 16 березня прийшли озброєні люди у балаклавах.