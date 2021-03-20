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В МИД отреагировали на запрет оккупантов владеть украинцам землей в Крыму

В МИД отреагировали на запрет оккупантов владеть украинцам землей в Крыму

Киев  •  УНН

 • 31048 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма - продолжение российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, сообщает УНН.

Цитата:

"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломат отметил, что указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.

"После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены. Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Контекст

С 20 марта во временно оккупированном Крыму вступил в силу указ президента РФ о запрете владеть землей иностранным гражданам. Согласно указу российского президента, ограничения были введены в 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Отметим, что по состоянию на апрель 2020 года, более 11 000 земельных участков принадлежали украинцам.
Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать.

Как поступить гражданам Украины, которые владеют имуществом в Крыму

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его отчуждения.

Правозащитники отмечают то, что всем, кто имеет земли в Крыму стоит собрать имеющиеся документы и обратиться в украинские правоохранительные органы. В случае, если землевладелец уже обращался в правоохранительные органы Украины об угрозе отчуждения земли до вступления в силу указа Путина, после вынесения постановления российских судов об окончательном отчуждении, гражданину надо предоставить это постановление украинским правоохранителям. Это будет служить дополнительным доказательством нарушений прав человека для международных инстанций.

Украинские Национальные Новости

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