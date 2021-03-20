В МЗС відреагували на заборону окупантів володіти українцям землею в Криму

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“Заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим”, — заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Дипломат наголосив, що указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України.

“Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені. Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного. Такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч”, — заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Контекст

З 20 березня тимчасово окупованому Криму набув чинності указ президента РФ про заборону володіти землею іноземним громадянам. Згідно з указом російського президента, обмеження були введенні у 19-ти з 25-ти муніципальних утвореннях, зокрема, у Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Винятки — землі у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Белогорському, Червоногвардійському і Першотравневому районах.

Зауважимо, що станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч земельних ділянок належали українцям.

Якщо українці не передали права на землю у встановлені терміни, таке майно за рішенням суду окупанти вилучатимуть.

Як вчинити громадянам України, які володіють майном в Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення.

Правозахисники наголошують на тому, що всім, хто має землі в Криму варто зібрати наявні документи та звернутися до українських правоохоронних органів. У разі, якщо землевласник уже звертався у правоохоронні органи України про загрозу відчуження землі до набуття чинності указу Путіна, після винесення постанови російських судів про остаточне відчуження, громадянину треба надати цю постанову українським правоохоронцям. Це слугуватиме додатковим доказом порушень прав людини для міжнародних інстанцій.