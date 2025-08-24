В мурманской области власти ограничили скорость мобильного интернета
Киев • УНН
Местные власти заявили об искусственном снижении скорости мобильного интернета с целью "защиты общественного порядка".
Власти мурманской области заявили об искусственном снижении скорости мобильного интернета, объяснив это "защитой общественного порядка". Несмотря на ограничения, регион атак сегодня не подвергался, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
мурманский оперативный штаб объявил о "снижении скорости доступа" к мобильному интернету "в целях безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона".
Министерство региональной безопасности просит жителей севера с пониманием отнестись к временным неудобствам. При стабилизации ситуации ограничительные меры будут сняты немедленно
При этом мурманская область сегодня не подвергалась атакам, в отличие от других регионов рф. По данным госканала RT, в санкт-петербурге уже сутки ухудшена связь после атаки украинскими БПЛА.
Напомним
Ранее УНН писал, что СБУ и ССО ВСУ осуществили повторную атаку беспилотниками на газоперерабатывающий комплекс в российском порту усть-луга. Это уже вторая подобная операция в этом году, направленная на ограничение доходов москвы от торговли энергоресурсами.