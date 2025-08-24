$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 13663 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 14591 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 18754 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 56285 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 55673 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30632 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54570 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34663 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37470 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
В мурманской области власти ограничили скорость мобильного интернета

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Местные власти заявили об искусственном снижении скорости мобильного интернета с целью "защиты общественного порядка".

Власти мурманской области заявили об искусственном снижении скорости мобильного интернета, объяснив это "защитой общественного порядка". Несмотря на ограничения, регион атак сегодня не подвергался, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

мурманский оперативный штаб объявил о "снижении скорости доступа" к мобильному интернету "в целях безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона".

Министерство региональной безопасности просит жителей севера с пониманием отнестись к временным неудобствам. При стабилизации ситуации ограничительные меры будут сняты немедленно

- говорится в сообщении.

При этом мурманская область сегодня не подвергалась атакам, в отличие от других регионов рф. По данным госканала RT, в санкт-петербурге уже сутки ухудшена связь после атаки украинскими БПЛА.

Напомним

Ранее УНН писал, что СБУ и ССО ВСУ осуществили повторную атаку беспилотниками на газоперерабатывающий комплекс в российском порту усть-луга. Это уже вторая подобная операция в этом году, направленная на ограничение доходов москвы от торговли энергоресурсами.

Алена Уткина

Новости Мира
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат