У мурманській області влада обмежила швидкість мобільного інтернету

10:46 • 2836 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 13065 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 14036 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 18171 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 55665 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 55373 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30472 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54475 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34627 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37316 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф 24 серпня, 02:29
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності 24 серпня, 03:58
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ 24 серпня, 04:31
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка 24 серпня, 04:45
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула 09:59
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік 24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 18168 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду 23 серпня, 07:20
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 55661 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем 23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня 23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів 22 серпня, 15:31
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Карпати
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні 22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico 22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
COVID-19
Євро

У мурманській області влада обмежила швидкість мобільного інтернету

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Місцева влада заявила про штучне зниження швидкості мобільного інтернету з метою "захисту громадського порядку".

У мурманській області влада обмежила швидкість мобільного інтернету

Влада мурманської області заявила про штучне зниження швидкості мобільного інтернету, пояснивши це "захистом громадського порядку". Попри обмеження, регіон атак сьогодні не зазнавав, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

мурманський оперативний штаб оголосив про "зниження швидкості доступу" до мобільного інтернету "з метою безпеки громадян, захисту громадського порядку на території регіону".

Міністерство регіональної безпеки просить жителів півночі з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. При стабілізації ситуації обмежувальні заходи буде знято негайно

- йдеться у повідомленні.

При цьому мурманська область сьогодні не зазнавала атак, на відміну від інших регіонів рф. За даними держканалу RT, у санкт-петербурзі вже добу погіршено зв'язок після атаки українськими БПЛА.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що СБУ та ССО ЗСУ здійснили повторну атаку безпілотниками на газопереробний комплекс у російському порту усть-луга. Це вже друга подібна операція цього року, спрямована на обмеження доходів москви від торгівлі енергоресурсами.

Альона Уткіна

