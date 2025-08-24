У мурманській області влада обмежила швидкість мобільного інтернету
Київ • УНН
Місцева влада заявила про штучне зниження швидкості мобільного інтернету з метою "захисту громадського порядку".
Влада мурманської області заявила про штучне зниження швидкості мобільного інтернету, пояснивши це "захистом громадського порядку". Попри обмеження, регіон атак сьогодні не зазнавав, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
мурманський оперативний штаб оголосив про "зниження швидкості доступу" до мобільного інтернету "з метою безпеки громадян, захисту громадського порядку на території регіону".
Міністерство регіональної безпеки просить жителів півночі з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. При стабілізації ситуації обмежувальні заходи буде знято негайно
При цьому мурманська область сьогодні не зазнавала атак, на відміну від інших регіонів рф. За даними держканалу RT, у санкт-петербурзі вже добу погіршено зв'язок після атаки українськими БПЛА.
Нагадаємо
