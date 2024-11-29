В москве неизвестные напали на посольство Швеции

В москве в четверг, 28 ноября, трое неизвестных мужчин напали на посольство Швеции. Они применили газовые баллончики.Об этом сообщила газета Dagens industri, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, трое неизвестных мужчин бросали бутылки и распыляли газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

Впоследствии Министерство иностранных дел заявило, что знают об инциденте и общаются по этому поводу с посольством в москве. В то же время они отказались комментировать инцидент, добавили журналисты

Отмечается, что это не первый случай, когда посольство Швеции в РФ страдает от действий неизвестных. В феврале этого года люди в масках забросали здание пакетами с фекалиями. Инцидент произошел после того, как Швеция вступила в НАТО, и, по данным российских СМИ, это было связано со вступлением Швеции в оборонительный альянс.

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