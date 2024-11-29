В москве неизвестные напали на посольство Швеции
Киев • УНН
Трое неизвестных напали на посольство Швеции в москве, используя газовые баллончики и бросая бутылки. Нападавших задержала полиция, а МИД Швеции подтвердил инцидент.
В москве в четверг, 28 ноября, трое неизвестных мужчин напали на посольство Швеции. Они применили газовые баллончики.Об этом сообщила газета Dagens industri, пишет УНН.
Детали
По данным СМИ, трое неизвестных мужчин бросали бутылки и распыляли газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.
Впоследствии Министерство иностранных дел заявило, что знают об инциденте и общаются по этому поводу с посольством в москве. В то же время они отказались комментировать инцидент, добавили журналисты
Отмечается, что это не первый случай, когда посольство Швеции в РФ страдает от действий неизвестных. В феврале этого года люди в масках забросали здание пакетами с фекалиями. Инцидент произошел после того, как Швеция вступила в НАТО, и, по данным российских СМИ, это было связано со вступлением Швеции в оборонительный альянс.
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