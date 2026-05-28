В москве на крыше башни "Роснефти", вероятно, установили ПВО - росСМИ
Киев • УНН
На 42-этажной высотке Nordstar Tower в москве установили комплекс Панцирь-СМД-Е. Здание расположено рядом с главными объектами разведки рф.
На крышу башни «Роснефти» рядом с объектами главного разведывательного управления в москве, вероятно, установили комплекс ПВО, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Видео, на котором запечатлен момент установки на крыше башни Nordstar Tower, опубликовал в соцсети Х военный аналитик под ником Massimo Frantarelli. На это обратили внимание «Важные истории».
Аналитик предположил, что на крыше 42-этажной высотки возле метро «Беговая» установили модификацию комплекса «Панцирь-СМД-Е».
РосСМИ отмечают, что рядом находятся главные объекты гру.
