В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве
Киев • УНН
В Миргородской громаде Полтавской области сообщили о слышном взрыве, сообщает Суспільне.
В Миргородской громаде Полтавской области сообщили о слышном взрыве, официальной информации пока нет, пишет УНН.
Детали
"В Миргородской громаде на Полтавщине был слышен звук взрыва", - сообщает "Суспільне".
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Перед этим ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Миргорода.
По Украине объявлена воздушная тревога.
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