В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве

Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что учения солдат НАТО в Украине не приведут к автоматической эскалации войны с россией и не повлекут за собой применение статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО.