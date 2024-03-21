В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

В ежедневных отчетах, которые публикует российское министерство обороны о ходе войны с Украиной, с воскресенья появился новый пункт - "белгородское направление". Судя по пресс-релизам, за него отвечает группировка "Запад", передает УНН со ссылкой на ВВС.

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Ранее в своих регулярных сводках российское военное ведомство упоминало только названия украинских населенных пунктов. Представители военных выделяли среди прочего Донецкое, Купянское, Авдеевское, Херсонское и Южнодонецкое направления.

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"белгород и белгородскую область с начала прошлой недели ежедневно атакуют с помощью беспилотников и ракетных установок залпового огня. За это время погибли по меньшей мере 19 человек", - говорится в сообщении.

Накануне российский диктатор владимир путин заявил, что российские власти намерены обеспечить безопасность приграничных регионов, но не уточнил, как именно они намерены это сделать.

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