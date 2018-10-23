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В Минфине сообщили, когда продадут "Укргазбанк" и ПриватБанк

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Приватизация "Укргазбанка" и ПриватБанка состоится в срок до 2020 и 2022 соответственно путем продажи международным стратегическим инвесторам или через первичное публичное размещение акций. Об этом заявил заместитель главы ведомства Юрий Гелетий в интервью изданию "Новое время", передает УНН.

"Надеемся, что с "Укргазбанка" мы выйдем к 2020 году, с ПриватБанка - до 2022 года", - отметил чиновник.

При этом он пояснил, что в частности ПриватБанк должен сконцентрироваться на реализации стратегии, которая была одобрена наблюдательным советом в апреле текущего года. Она предусматривает сохранение ключевых позиций в розничном сегменте с ударением на платежный бизнес, оптимизацию расходов, развитие функций риск-менеджмента, внутреннего контроля, которые были неудовлетворительными. Такие меры позволят сделать банк прибыльным в перспективе и способствовать выходу государства из его капитала в запланированные сроки.

Также заместитель министра уточнил, что ведомство стремится достичь показателя доли госбанков в 24%. К национализации ПриватБанка этот показатель составлял около 27%.

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"Мы четко понимаем, что государство не должно быть ключевым игроком на банковском рынке, оно должна обеспечить конкурентную среду на рынке. Государственные банки должны направлять свои усилия на реализацию финансовой и экономической политики государства. Безусловно, они должны конкурировать на основе состязательности в банковском секторе" , - подчеркнул Юрий Гелетий.

Напомним, ранее Минфин сообщал, что государство планирует выйти из капитала "Укргазбанка" до конца 2019.

По данным заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрея Оленчика, с 2012 по 2017 годы 96 банков в Украине были признаны банкротами, 85 из них были ликвидированы с последующей выплатой компенсации вкладчиками.

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