В Мінфіні повідомили, коли продадуть "Укргазбанк" і ПриватБанк

"Сподіваємося, що з "Укргазбанку" ми вийдемо до 2020 року, з ПриватБанку – до 2022 року", - зазначив чиновник.

При цьому він пояснив, що зокрема ПриватБанк повинен сконцентруватись на реалізації стратегії, яка була схвалена наглядовою радою у квітні поточного року. Вона передбачає збереження ключових позицій в роздрібному сегменті з наголосом на платіжний бізнес, оптимізацію витрат, розбудову функцій ризик-менеджменту, внутрішнього контролю, які були незадовільними. Такі заходи дадуть змогу зробити банк прибутковим в перспективі і сприятимуть виходу держави з його капіталу у запланований термін.

Також заступник міністра уточнив, що відомство прагне досягнути показника частки держбанків в 24%. До націоналізації ПриватБанку цей показник становив близько 27%.



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"Ми чітко розуміємо, що держава не повинна бути ключовим гравцем на банківському ринку, вона повинна забезпечити конкурентне середовище на ринку. Державні банки повинні спрямовувати свої зусилля на реалізацію фінансової та економічної політики держави. Безумовно, вони повинні конкурувати на засадах змагальності у банківському секторі", - підкреслив Юрій Гелетій.

Нагадаємо, раніше Мінфін повідомляв, що держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року.



За даними заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Андрія Оленчика, з 2012 по 2017 роки 96 банків в Україні були визнані банкрутами, 85 з них були ліквідовані з подальшою виплатою компенсації вкладниками.