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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116435 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118498 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123566 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127252 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152205 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150894 просмотра

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В Минэнергетики и защиты окружающей среды будут заниматься вопросами отходов

В Минэнергетики и защиты окружающей среды будут заниматься вопросами отходов

Киев  •  УНН

 • 6151 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Одной из глобальных целей Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины вопрос отходов и обращения с ними. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

“Экология ни в коем случае не есть ниже приоритетом. Это приоритет более глобальный, который мы пытаемся в рамках новой доктрины включить в энергоэффективность. Мы будем строить логику построения круговой экономики. Будем заниматься вопросами отходов. Мы будем вводить эффективную иерархию обращения с отходами”, — сказал Оржель.

По его словам, сегодня в стране проводится захоронение, как самый неэффективный и вредный вид обращения с отходами.

“Более того и этот момент будет закладываться в логику работы министерства”, — отметил Оржель.

Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.

Украинские Национальные Новости

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