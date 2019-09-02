В Минэнергетики и защиты окружающей среды будут заниматься вопросами отходов

“Экология ни в коем случае не есть ниже приоритетом. Это приоритет более глобальный, который мы пытаемся в рамках новой доктрины включить в энергоэффективность. Мы будем строить логику построения круговой экономики. Будем заниматься вопросами отходов. Мы будем вводить эффективную иерархию обращения с отходами”, — сказал Оржель.

По его словам, сегодня в стране проводится захоронение, как самый неэффективный и вредный вид обращения с отходами.

“Более того и этот момент будет закладываться в логику работы министерства”, — отметил Оржель.

Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.