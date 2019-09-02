В Міненергетики та захисту довкілля будуть займатися питаннями відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Однією з глобальних цілей Міністерства енергетики та захисту довкілля України є питання відходів та поводження з ними. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Екологія ні в якому разі не є нижчим пріоритетом. Це є пріоритет більш глобальний, який ми намагаємося у рамках нової доктрини включити в енергоефективність. Ми будемо будувати логіку побудови кругової економіки. Будемо займатися питаннями відходів. Ми будемо вводити ефективну ієрархію поводження з відходами”, — сказав Оржель.
За його словами сьогодні в країні проводиться захоронення, як самий неефективний і шкідливий вид поводження з відходами.
“Більше того і цей момент буде закладатися в логіку роботи міністерства”, — зауважив Оржель.
Нагадаємо, одним із головних пріоритетів, які закладає новий уряд, є енергоефективність.