Оржель назвав енергоефективність головним пріоритетом уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Одним із головних пріоритетів, які закладає новий уряд, є енергоефективність. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Одним із головних, надзвичайних пріоритетів, який закладає новий уряд — це буде енергоефективність. Ми знаємо, що у нас є такий ефект як енергетична бідність. Якщо ми далі будемо збільшувати навантаження на платіжках, ми просто не зможемо людей вирвати з цього кола бідності, коли людина все-таки має споживати, але заплатити за це гроші, які зараз вимагаються, не може”, — сказав Оржель.
Нагадаємо, комплексна програма уряду перебуває на фінальній стадії розробки і її можна буде побачити вже найближчим часом.