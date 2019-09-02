Міністр Оржель: програма уряду на фінальній стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Комплексна програма уряду перебуває на фінальній стадії розробки і її можна буде побачити вже найближчим часом. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, найближим часом ви побачите комплексну програму уряду, вона готується. Вона знаходиться на фінальній стадії. Ви побачите, що у нас є певні пріоритети розвитку, по яким ми будемо йти", – сказав Оржель.
За його словами, пріоритети саме Міністерства енергетики та захисту довкілля України полягають у відновлювальній енергетиці, акумулюючій потужності та збільшенні власного газовидобутку.
"Тобто ми будемо формувати ту логіку, за якою ми будемо з однієї сторони як максимально незалежні, так і максимально екологічно ефективні", - сказав Оржель.
Раніше УНН повідомляв, що 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.