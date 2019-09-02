Министр Оржель: программа правительства на финальной стадии

"Я думаю, ближаешее время вы увидите комплексную программу правительства, она готовится. Она находится на финальной стадии. Вы увидите, что у нас есть определенные приоритеты развития, по которым мы будем идти", - сказал Оржель.

По его словам, приоритеты именно Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины заключаются в возобновляемой энергетике, аккумулирующих мощностях и увеличении собственной газодобычи.

"То есть мы будем формировать ту логику, по которой мы будем с одной стороны как максимально независимы, так и максимально экологически эффективны", - сказал Оржель.

Ранее УНН сообщал, что 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.