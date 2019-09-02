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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112983 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123852 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121299 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125990 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151242 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150781 просмотра

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Министр Оржель: программа правительства на финальной стадии

Министр Оржель: программа правительства на финальной стадии

Киев  •  УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Комплексная программа правительства находится на финальной стадии разработки и ее можно будет увидеть в ближайшее время. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, ближаешее время вы увидите комплексную программу правительства, она готовится. Она находится на финальной стадии. Вы увидите, что у нас есть определенные приоритеты развития, по которым мы будем идти", - сказал Оржель.

По его словам, приоритеты именно Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины заключаются в возобновляемой энергетике, аккумулирующих мощностях и увеличении собственной газодобычи.

"То есть мы будем формировать ту логику, по которой мы будем с одной стороны как максимально независимы, так и максимально экологически эффективны", - сказал Оржель.

Ранее УНН сообщал, что 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

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