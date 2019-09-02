Оржель назвал энергоэффективность главным приоритетом правительства

“Одним из главных, чрезвычайных приоритетов, который закладывает новое правительство — это будет энергоэффективность. Мы знаем, что у нас есть такой эффект как энергетическая бедность. Если мы дальше будем увеличивать нагрузку на платежках, мы просто не сможем людей вырвать из круга бедности, когда человек все-таки должен потреблять, но заплатить за это деньги, которые сейчас требуются не может”, — сказал Оржель.

Напомним, комплексная программа правительства находится на финальной стадии разработки и ее можно будет увидеть в ближайшее время.