В МИД откроют 50 вакансий для молодежи - Сибига
Киев • УНН
МИД Украины объявило об открытии 50 вакансий для молодежи на должности атташе и ведущих специалистов. Кандидаты должны знать два иностранных языка и иметь соответствующий уровень образования.
Завтра, 9 октября, в Министерстве иностранных дел Украины откроют 50 вакантных должностей для молодежи. На сайте МИД появятся вакансии первых дипломатических ступеней - атташе и ведущих специалистов. Потенциальные кандидаты должны знать два иностранных языка и иметь уровень магистра для атташе или уровень бакалавра для ведущего специалиста. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
Один из первых приоритетов кадровых изменений в МИД, которые я озвучил коллегам, заняв должность министра, было привлечение молодежи на дипслужбу. Сейчас мы делаем конкретные шаги в этом направлении и открываем двери МИД для талантливой молодежи, которая должна стать нашим поколением победы. Именно они через 10 лет будут определять лицо нашей дипломатии. По моему поручению уже завтра на сайте МИД появятся сразу 50 вакантных должностей первых дипломатических ступеней - атташе и ведущих специалистов. Это начальные ступеньки дипломатической карьеры для молодых людей, которые хотят стать частью нашей команды и приносить пользу своей стране в это судьбоносное время
Он отметил, по требованиям закона потенциальные кандидаты должны знать два иностранных языка и иметь уровень магистра для атташе или уровень бакалавра для ведущего специалиста (не обязательно только профильного вуза или специальности).
"Особенно хотим видеть в своей команде молодежь со знанием редких языков. Хотим также видеть ветеранов и ветеранок, потому что это наши герои, которые продемонстрировали свой патриотизм и профессионализм в самых сложных условиях", - добавил Сибига.
Напомним
В МИД Украины состоялась встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с представителями украинских деловых кругов. Говорили об усилении экономической составляющей работы украинских посольств, инициативе "Сделано в Украине" и международной платформе МИД "Nazovni".