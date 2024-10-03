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Діалог дипломатів і бізнесу буде регулярним: Сибіга зустрівся з представниками українських ділових кіл

Діалог дипломатів і бізнесу буде регулярним: Сибіга зустрівся з представниками українських ділових кіл

Київ • УНН

 • 34105 перегляди

Міністр Сибіга зустрівся з представниками українського бізнесу в МЗС. Обговорили посилення економічної дипломатії, ініціативу "Зроблено в Україні" та платформу "Nazovni" для виходу на іноземні ринки.

Сьогодні в МЗС України відбулася зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з представниками українських ділових кіл. Говорили про посилення економічної складової роботи українських посольств, ініціативу "Зроблено в Україні" та міжнародну платформу МЗС "Nazovni", передає УНН.

Деталі

У зустрічі взяли участь представники українських компаній середнього та великого бізнесу, експортерів, торговельних палат, бізнес-асоціацій та корпорацій.

"Дипломатія та український міжнародний бізнес можуть і мають підсилювати один одного в національних інтересах України. МЗС відіграватиме важливу координуючу роль у просуванні українського бізнесу на міжнародних ринках", — заявив Андрій Сибіга.

Міністр висловив вдячність українським підприємцям за стійкість в умовах повномасштабної російської агресії. Він зауважив, що підтримка економіки України вкрай важлива для забезпечення обороноздатності нашої держави.

Глава МЗС зауважив, що серед пріоритетів Міністерства під його керівництвом є робота з відкриття нових ринків для українського бізнесу та зняття штучних перепон.

Сибіга окремо наголосив на важливості посилення економічної складової роботи українських посольств і розповів про нові можливості для експортерів, які створює відкриття нових закордонних дипломатичних установ, зокрема у Африці та Латинській Америці.

Міністр зробив окремий акцент на планах розвитку співпраці з українським бізнесом в частині публічної та культурної дипломатії, а також зауважив, що діалог дипломатів і бізнесу буде регулярним.

У рамках зустрічі окрему увагу було приділено ініціативі "Зроблено в Україні" та міжнародній платформі МЗС "Nazovni", яка призначена для надання дипломатичного сприяння українському бізнесу у виході на іноземні ринки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика

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