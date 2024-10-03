Диалог дипломатов и бизнеса будет регулярным: Сибига встретился с представителями украинских деловых кругов

Сегодня в МИД Украины состоялась встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с представителями украинских деловых кругов. Говорили об усилении экономической составляющей работы украинских посольств, инициативе «Сделано в Украине» и международной платформе МИД «Nazovni», передает УНН.

Детали

Во встрече приняли участие представители украинских компаний среднего и крупного бизнеса, экспортеров, торговых палат, бизнес-ассоциаций и корпораций.

«Дипломатия и украинский международный бизнес могут и должны усиливать друг друга в национальных интересах Украины. МИД будет играть важную координирующую роль в продвижении украинского бизнеса на международных рынках», - заявил Андрей Сибига.

Министр выразил благодарность украинским предпринимателям за стойкость в условиях полномасштабной российской агрессии. Он отметил, что поддержка экономики Украины крайне важна для обеспечения обороноспособности нашего государства.

Глава МИД отметил, что среди приоритетов Министерства под его руководством является работа по открытию новых рынков для украинского бизнеса и снятие искусственных преград.

Сибига отдельно отметил важность усиления экономической составляющей работы украинских посольств и рассказал о новых возможностях для экспортеров, которые создает открытие новых зарубежных дипломатических учреждений, в частности в Африке и Латинской Америке.

Министр сделал отдельный акцент на планах развития сотрудничества с украинским бизнесом в части публичной и культурной дипломатии, а также отметил, что диалог дипломатов и бизнеса будет регулярным.

В рамках встречи отдельное внимание было уделено инициативе «Сделано в Украине» и международной платформе МИД «Nazovni», которая предназначена для оказания дипломатического содействия украинскому бизнесу в выходе на иностранные рынки.