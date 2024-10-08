У МЗС відкриють 50 вакансій для молоді - Сибіга

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 17198 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 61271 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 108845 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 153494 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 216654 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 153614 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133784 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126819 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 175831 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77060 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 91344 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 91806 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 92038 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 86770 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 76342 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 76342 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 216624 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 175818 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 208280 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 540683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 7752 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 22671 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 29071 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 48956 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 47186 перегляди
Актуальне
У МЗС відкриють 50 вакансій для молоді - Сибіга

У МЗС відкриють 50 вакансій для молоді - Сибіга

Київ • УНН

 • 15454 перегляди

МЗС України оголосило про відкриття 50 вакансій для молоді на посади аташе та провідних спеціалістів. Кандидати повинні знати дві іноземні мови та мати відповідний рівень освіти.

Завтра, 9 жовтня, в Міністерстві закордонних справ України відкриють 50 вакантних посад для молоді. На сайті МЗС з’являться вакансії найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Потенційні кандидати повинні знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Один з перших пріоритетів кадрових змін в МЗС, які я озвучив колегам, обійнявши посаду міністра, було залучення молоді на дипслужбу. Зараз ми робимо конкретні кроки на цьому напрямі та відкриваємо двері МЗС для талановитої молоді, яка має стати нашим поколінням перемоги. Саме вони через 10 років визначатимуть обличчя нашої дипломатії. За моїм дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час 

- повідомив Сибіга.

Він зазначив, за вимогами закону потенційні кандидати мають знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста (не обов’язково лише профільного ВНЗ чи спеціальності).

"Особливо хочемо бачити у своїй команді молодь зі знанням рідкісних мов. Хочемо також бачити ветеранів і ветеранок, бо це наші герої, які продемонстрували свій патріотизм та фаховість у найскладніших умовах", - додав Сибіга.

Нагадаємо

В МЗС України відбулася зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з представниками українських ділових кіл. Говорили про посилення економічної складової роботи українських посольств, ініціативу "Зроблено в Україні" та міжнародну платформу МЗС "Nazovni".

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94