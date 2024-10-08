У МЗС відкриють 50 вакансій для молоді - Сибіга
Київ • УНН
МЗС України оголосило про відкриття 50 вакансій для молоді на посади аташе та провідних спеціалістів. Кандидати повинні знати дві іноземні мови та мати відповідний рівень освіти.
Завтра, 9 жовтня, в Міністерстві закордонних справ України відкриють 50 вакантних посад для молоді. На сайті МЗС з’являться вакансії найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Потенційні кандидати повинні знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Один з перших пріоритетів кадрових змін в МЗС, які я озвучив колегам, обійнявши посаду міністра, було залучення молоді на дипслужбу. Зараз ми робимо конкретні кроки на цьому напрямі та відкриваємо двері МЗС для талановитої молоді, яка має стати нашим поколінням перемоги. Саме вони через 10 років визначатимуть обличчя нашої дипломатії. За моїм дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час
Він зазначив, за вимогами закону потенційні кандидати мають знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста (не обов’язково лише профільного ВНЗ чи спеціальності).
"Особливо хочемо бачити у своїй команді молодь зі знанням рідкісних мов. Хочемо також бачити ветеранів і ветеранок, бо це наші герої, які продемонстрували свій патріотизм та фаховість у найскладніших умовах", - додав Сибіга.
Нагадаємо
В МЗС України відбулася зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з представниками українських ділових кіл. Говорили про посилення економічної складової роботи українських посольств, ініціативу "Зроблено в Україні" та міжнародну платформу МЗС "Nazovni".