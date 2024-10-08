У МЗС відкриють 50 вакансій для молоді - Сибіга

Завтра, 9 жовтня, в Міністерстві закордонних справ України відкриють 50 вакантних посад для молоді. На сайті МЗС з’являться вакансії найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Потенційні кандидати повинні знати дві іноземні мови та мати рівень магістра для аташе або рівень бакалавра для провідного спеціаліста. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Один з перших пріоритетів кадрових змін в МЗС, які я озвучив колегам, обійнявши посаду міністра, було залучення молоді на дипслужбу. Зараз ми робимо конкретні кроки на цьому напрямі та відкриваємо двері МЗС для талановитої молоді, яка має стати нашим поколінням перемоги. Саме вони через 10 років визначатимуть обличчя нашої дипломатії. За моїм дорученням вже завтра на сайті МЗС з’являться одразу 50 вакантних посад найперших дипломатичних щаблів - аташе та провідних спеціалістів. Це початкові сходинки дипломатичної кар’єри для молодих людей, які хочуть стати частиною нашої команди та приносити користь своїй країні у цей доленосний час