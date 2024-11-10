В МИД Молдовы осудили нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками
Киев • УНН
Два российских беспилотника-приманки упали на территории Молдовы, нарушив воздушное пространство страны. Министр иностранных дел Молдовы осудил агрессивные вторжения рф и ее войну против Украины.
Сегодня на территории Молдовы упали два российских беспилотника, которыми армия рф атаковала Украину. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что это поставило под угрозу жизни граждан страны, пишет УНН со ссылкой на его заявление в сети Х.
"Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня в Молдове, поставив под угрозу жизни молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство", - написал он.
Попшой добавил, что Молдова решительно осуждает эти агрессивные вторжения и вновь осуждает жестокую войну России против Украины.
Напомним,
В течение 10 ноября на территории Молдовы в разных районах были обнаружены два российских беспилотника. Сообщается, что один из них идентифицирован как "шахед".
Добавим, что в ночь с 9 на 10 ноября россия выпустила по Украине 145 БПЛА, из которых более 60 были уничтожены Воздушными силами ВСУ. Еще 10 БПЛА оставив воздушное пространство Украины продолжили свое движение в Молдову, рф и Беларуси.