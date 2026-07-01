В МИД Чехии заявили, что предложение лишить Зеленского награды – политический жест со стороны SPD

Инициатива лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого льва, по мнению главы дипломатического ведомства Чехии Петра Мацинки, является политическим жестом коалиционной партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

«Законного способа сделать это нет, я бы сам такого не предложил», – заявил журналистам Мацинка.

Партия «Свобода и прямая демократия» сообщила, что намерена вынести на коалиционном собрании предложение о лишении Президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого льва. О предложении партия намерена голосовать в Палате депутатов парламента Чехии.

Глава партии PRO из депутатской фракции SPD Индржих Райхл заявил журналистам, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла в ответ на то, что лидер Украины присвоил подразделению украинских сил специальных операций наименование «Герои Украинской повстанческой армии».

«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет военные подразделения в честь нацистских чудовищ», - отметил Индржих Райхл.

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Владимир Зеленский удостоился высшей награды в виде Ордена Белого льва в октябре 2022 года. В качестве основной причины награждения тогдашний президент Чехии Милош Земан тогда назвал «его храбрость и мужество, с которыми Зеленский отверг американское предложение предоставить ему безопасное убежище и остался в Киеве, который в тот момент сражался» после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.