В Чехии ультраправая SPD хочет лишить Зеленского Ордена Белого Льва, у Павела отреагировали

В Чехии ультраправая политическая сила "Свобода и прямая демократия" (SPD), входящая в правящую коалицию, хочет, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский был лишен высшей чешской государственной награды — Ордена Белого Льва. В администрации президента Чехии Петра Павела отреагировали, пишет УНН со ссылкой на ČTK.

Детали

Глава партии PRO от парламентской группы SPD Йиндржих Райхл заявил 30 июня журналистам, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. SPD, по его словам, будет выступать в правительственной коалиции за то, чтобы Палата депутатов предложила президенту Чехии Петру Павлу отменить орден.

Пресс-секретарь президента Чехии Войтех Шелига, отвечая на вопросы ČTK, заявил, что ни конституция, ни закон не предоставляют главе государства полномочий решать вопрос об отмене государственной награды. По его словам, это возможно только на основании окончательного решения суда.

Зеленский получил Орден Белого Льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана. Тогда Земан назвал "его мужество и отвагу в отказе от американского предложения безопасного убежища и оставлении в тогдашнем воюющем Киеве" после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года основной причиной награждения.

"Государственная награда, присужденная или врученная Президентом Республики, может быть отменена только на основании окончательного решения суда, которое предусматривает наказание в виде лишения почетных званий и наград", — заявил пресс-секретарь президента Павела. Согласно закону, это наказание может быть назначено при осуждении к безусловному лишению свободы на срок не менее двух лет за умышленное преступление, совершенное с особо предосудительным мотивом.

Предложение SPD, как отмечается, раскритиковали некоторые оппозиционные политики. Депутат от KDU-ČSL Беньямин Чинчила надеется, что представители партии "Автомобилисты" (Motoristé) и движения ANO будут достаточно разумны, чтобы не поддержать его. Он заявил журналистам перед заседанием Палаты, что KDU-ČSL будет принципиально против этого. "Я считаю это действительно трусливым позором, это точно соответствует стилю работы SPD", — сказал другой депутат от KDU-ČSL Вацлав Платеник.

"Снятие флагов и отбирание наград — все это под ненавистническую, обобщающую риторику. Это вся пресловутая политика SPD, если коротко, они смогли это сделать, когда (премьер-министр) Андрей Бабиш (ANO) привел их к власти после лет заслуженного политического подвала", — сказал Вит Ракушан, глава движения STAN, в сети X.

"SPD хочет забрать у Владимира Зеленского Орден Белого Льва. Я бы скорее подумал, не следует ли ограничивать некоторых ее представителей в их самоуверенности. Им это, очевидно, и так не нужно, когда указания идут прямо из москвы, а они потом просто послушно их воспроизводят", — также написал заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек.

Решение Навроцкого забрать орден Белого Орла у Зеленского неадекватно - Сикорский