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В.Медведчук: ЗСТ с ЕС оказалась зоной обмана для украинских производителей

Киев • УНН

 • 16589 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Зона свободной торговли с Евросоюзом оказалась “зоной дискриминации и обмана для украинских товаропроизводителей”. Такое мнение высказал лидер Общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.

В.Медведчук: ЗСТ с ЕС оказалась зоной обмана для украинских производителей

“Владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", внештатный советник президента Украины Юрий Косюк сделал очередное нелицеприятное для еврореформаторской власти заявление. Он убежден: существующий объем квот на беспошлинный ввоз в Евросоюз тушек кур является... обманом Украины”, — сообщил В.Медведчук.

“В пределах 250 000 — 300 000 тонн. Этот объем был бы справедлив”, ― цитирует он Ю.Косюка.

В.Медведчук напомнил, что “в январе 2016-го, как только вступила в силу "углубленная и всеохватывающая" зона свободной торговли с ЕС, Юрий Косюк первым из сторонников западного вектора внешнеэкономической интеграции позволил себе разгромные комментарии”.

“Никакого открытия рынков не произошло”, ― заявил он (Ю.Косюк) тогда. И был даже более категоричен: “...Та зона свободной торговли, которую сегодня пропагандируют, это обман Украины”. “Эти квоты мизерные, неадекватные и требуют срочного пересмотра”, ― вторил ему позже народный депутат Виктор Галасюк. В Федерации работодателей Украины требовали увеличить квоты в 12 — 15 раз, а по некоторым группам товаров ― отменить их вовсе“, — отметил лидер “Украинского выбора — Права народа”.

“После этих заявлений в экспертном сообществе начались жаркие дискуссии об эффективности (читай ― неэффективности) ЗСТ с ЕС для Украины. Однако дальше обсуждений и возмущения украинских чиновников политикой "европейских партнеров" дело не пошло. Хотя украинские товаропроизводители и эксперты-экономисты приводили и приводят более чем убедительные цифры. Так, по данным, обнародованным ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", на начало апреля 2017-го Украина уже (!) исчерпала годовые квоты на беспошлинный экспорт товаров в ЕС по шести позициям. Это, в частности, мед, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки, кукуруза, обработанные томаты. Некоторые из этих квот были закрыты еще в... январе 2017 года. Сейчас на 86% использована годовая квота на пшеницу, на 50% ― на поставки сливочного масла. На II квартал закрыта квота на экспорт курятины. Беспошлинный экспорт в Европу украинских товаров тает на глазах, а обещания Кабмина добиться пересмотра мизерных квот так и не выполнены. Правительству пришлось признать ― выход на разрекламированный евроинтеграторами европейский рынок сопряжен с целым рядом трудностей”, — подчеркнул В.Медведчук.

В этой связи он приводит цитату вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе: “Страны ЕС также защищают свои рынки сбыта. Они не ждут нас там с распростертыми объятиями и готовностью поделиться своими рынками. Но мы работаем, стараемся убедить европарламентариев поддержать квоты, которые были предложены Европейской комиссией”.

“Да, европейские производители защищали и будут защищать свои рынки от экономических интервенций. Да, они заинтересованы в установлении квот. Но разве не понимали этого наши доморощенные еврореформаторы, когда агитировали за ЗСТ с ЕС? Прекрасно понимали (тем более принимая во внимание ту колоссальную просветительскую работу, которую провел "Украинский выбор", разъясняя и доказывая, какие риски и угрозы несет ЗСТ с ЕС для Украины). Еврореформаторы всё прекрасно понимали, но при этом кормили народ сказками об экспансии украинских товаров на европейские рынки. А сегодня европейцы кормят Киев сказками об увеличении квот. Цифры же говорят сами за себя. В 2016-м, за год действия ЗСТ с ЕС, экспорт украинских товаров в европейские страны увеличился лишь на 3,7%. В то же время импорт из Евросоюза в Украину вырос куда заметнее ― на 11,8%. Экономическое сближение Украины с ЕС стало катастрофой для украинских экспортеров: вместо "прорыва" украинских товаров на рынок Евросоюза мы наблюдаем ползучую экспансию европейских товаров на украинский рынок”, — продолжает В.Медведчук.

По его словам, “фактически ЗСТ с ЕС оказалась зоной дискриминации и обмана для украинских товаропроизводителей”.

“Обещанная "майданными лидерами" экономическая евроинтеграция Украины в ЕС провалена, а потому еврореформаторы пытаются найти ей замену, призывая украинских товаропроизводителей осваивать рынки стран Азии и Западной Африки. Но стоило ли для этого подписывать ЗСТ с ЕС и отказываться от сотрудничества с нашими многолетними экономическими партнерами...? Стоило ли жертвовать экономическим и политическим суверенитетом страны? Стоило ли приносить на алтарь евроинтеграционной идеи будущее Украины? Думаю, ответы очевидны”, — подытожил политик.

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