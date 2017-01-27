В.Медведчук: в ООН одобрили план правительства по реинтеграции Донбасса

"Благодаря этой инициативе Украина осуществляет обнадеживающий шаг на пути выполнения своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без дискриминации и предупреждения дальнейшего перемещения", - цитирует В.Медведчук агентство ООН по делам беженцев.

Так, отметил политик, ответили в международном сообществе тем, кто считает, что "нельзя вести никакой речи о реинтеграции" региона.

"Надо признать: в Украине немало политических сил, которые выступают против минских соглашений:« фронтовики »,« радикалы »и« Самопомощь "открыто говорят о том, что они против" налаживания диалога "с Донбассом, принятие закона о выборах и" закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место "на Донбассе. Политики, которые называют себя патриотами, протестуют против проведения "конституционной реформы в Украине ... и принятия постоянного законодательства об особом статусе" ОРДО и ОРЛО. Они устраивают демарши, критикуя минские соглашения и пытаются навязать силовые варианты решения конфликта, рвутся усилить блокаду Донбасса. Всех их объединяет циничное отношение к Донецку и Луганску. Судьбы людей, которые здесь проживают - наших сограждан - им безразличны. Для них важна только территория, и ее псевдопатриоты готовы вести "войну до победного конца", принося в жертву жизни украинцев ", - отметил В.Медведчук.

Политик отметил, что альтернативы минскому процессу нет.

"Однако рано или поздно разношерстным представителям" партии войны "придется признать: альтернативы минскому процессу нет и быть не может. В первую очередь потому, что такова воля народа: большинство украинцев выступают за мирную реинтеграцию Донбасса. Согласно результатам исследования Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE, которое проводилось SeeD при поддержке агентства США по международному развитию, поддержка мирного возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей составляет по десятибалльной шкале в Западном регионе 6,7 балла, Центральном - 6,6, Южном - 6,1 и Восточном - 6,4 балла ", - подчеркнул он.

По его словам, противостоять "партии войны" могут общественные организации и деятели, которые понимают, что минские соглашения является единственной возможностью прекратить противостояние на Донбассе.

"" Партии войны ", одержимой агрессивными идеями" выжженной земли ", может противостоять только" партия мира "- общественные организации и политические силы, общественные деятели, эксперты и рядовые граждане, которые понимают, что только минские соглашения - единственная, безальтернативная возможность прекратить противостояние на Донбассе, восстановить мир в Украине и "сшить" страну, объединив украинский народ ", - отметил он.